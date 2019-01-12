На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», - цитирует московского мэра Новая газета.

По его словам, сегодня записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений, а также с их помощью фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, ведется мониторинг работы госучреждений.

В общей сложности в Москве, добавил Собянин, работают более 167 тысяч камер уличного наблюдения, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.