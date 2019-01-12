С 1 июля 2019 года граждане Узбекистана смогут приватизировать земельные участки, полученные для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации», пишет Фергана.

Документ разрешает юридическим и физическим лицам приватизировать земельные участки несельскохозяйственного назначения, на которых расположены принадлежащие им на правах собственности здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним участки в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности.

Приватизированные земельные участки являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны — в соответствии с законом «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников».

Разрешение на приватизацию земли будут выдавать органы государственной власти на местах после рассмотрения заявлений физических и юридических лиц при наличии кадастровых документов. Дифференцированные размеры платы за приватизируемые земельные участки правительство должно установить до 1 июня.

Для приватизированных и приобретенных в собственность участков повысят ставку земельного налога и установят стимулирующую ставку налога на имущество. Средства от приватизации земельных участков будут аккумулироваться в Фонде развития урбанизации при Министерстве экономики и промышленности, в которое преобразовано Министерство экономики Узбекистана.