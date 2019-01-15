Сегодня утром стало известно, что Давлатшох Гулмахмадзода, возглавлявший хукумат Хатлонской области Таджикистана в течение последних пяти лет, освобожден от занимаемой должности.

Источник "АП" в администрации области подтвердил информацию об этом, но не стал комментировать причину отставки Гулмахмадзода, отметив лишь, что он был лишен поста 13 января.

Источник также сообщил, что сегодня в первой половине дня активу области будет представлен исполняющий обязанности главы области. Однако, кто им будет, источник не уточнил. Также неизвестно, причина освобождения Гулмахмадзода от должности.

Между тем, офциальные источники "АП" в Душанбе не подтверждают данную информацию, соответствующего указа на сайте президента пока тоже нет.

Давлатшо Гулмахмадзода возглавлял администрацию самой большой области Таджикистана с ноября 2013 года, сменив тогда на этом посту Гайбцлло Афзала, отправленного на пенсию.

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