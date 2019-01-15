Президент Таджикистана подписал сегодня указ об освобождении от должности председателя Хатлонской области Таджикистана Давлатшоха Гулмахмадзода. На его место президент назначил Курбона Хакимзода, ранее занимавшего пост главы Госкомитета землеустройства и геодезии РТ.

Постановлением правительства, подписанного президентом, Давлатшох Гулмахмадзода назначен председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ, сообщается на сайте президента. Он сменил на этом посту Хайрулло Ибодзода, который направлен послом в Казахстан.

Досье "АП":

Новый глава Хатлона родился 1 апреля 1966 года в Бободжон Гафуровском районе. По специальности агроном – учёный, кандидат сельскохозяйственных наук. В 2006-2008 г.г. работал заместителем председателя Согдийской области, в 2008-2010 г.г. - председателем Зафарабадского района Согдийской области, в 2010-2013 гг. - председателем Фархорского района Хатлонской области, а с 2013 по 2018 годы он был первым заместителем председателя Хатлонской области, откуда в январе 2018 года был назначен на пост главы Госкомзема.

Другим указом президента на пост главы Госкомитета по земельному управлению и геодезии назначен Ориф Ходжазода.

Досье "АП":

Ориф Ходжазода родился 31 марта 1970 года в Бободжонгафуровском районе. В 2007-2008 гг работал председателем комитета по земельному управлению Спитаменского района, в 2008-2009 гг. - председателем комитета по земельному управлению города Гулистон (Кайраккум), 2009-2010 гг. - первым заместителем председателя комитета по земельному управлению Согдийской области, с 2010 по 2015 годы работал в должности председателя комитета по земельному управлению Согдийской области. С 2015 по февраль 2016 гг. работал председателем Спитаменского района Согда. 26 февраля 2016 года назначен заместителем председателя Согдийской области.

Кроме того, президент своими указами сменил послов Таджикистана в зарубежных странах:

Шерали Джонон освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистанп в Исламской Республике Пакистан;

Назирмад Ализода освобожден от должности посла Таджикистана в Казахстане и по совместительству в Монголии в связи с переходом на другую работу;

Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод также назначен по совместительству послом и в Литовской Республике.

В связи со смертью Мирзосафара Назриева его полномочия в качестве Директора Центра координации проектов по реабилитации и развитию объектов социальной инфраструктуры прекращены, отмечается в сообщении.

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