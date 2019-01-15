В сети полно фейковых цитат великих мыслителей и, пожалуй, чаще всего нелепые высказывания приписывают Омару Хайяму.

Вместе с нашими партнерами из «Спитамен Банка» мы решили собрать стихотворения, которые только приписывают поэту и его настоящие четверостишия, и дать вам возможность определить – где правда, а где ложь.

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