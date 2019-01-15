Два уникальных музыкальных альбома были презентованы в минувшую субботу в столичном отеле «Серена». Это новый альбом мэтра таджикской эстрады Далера Назарова под названием «Орифона» и сборник музыки горного Таджикистана «Зебоипарасти».

Презентация была организована при поддержке компании Tcell и предпринимателя Зафара Бекмуроди.

Представление альбомов сопровождалось выступлениями группы «Шамс», Самандара Пулодова, а также Мародбахт Файзовой.

Альбом Далера Назарова «Орифона» записан с концерта, который был приурочен к первой международной конференции «Ясный ум: Наука, практика и культура осознанности». Она проходила в Москве в 2016 году. В альбом вошли 16 композиций известного музыканта.

На презентации Далер Назаров отметил, что музыка превращается по-настоящему в музыку в сердцах людей.

«До этого это только звуки, только какие-то инструменты», - сказал он.

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Презентацию альбома он назвал еще одним поводом для того, чтобы люди пришли, встречались и увиделись.

«Если музыка делает такое дело, что соединяет, связывает людей, значит, она свою основную задачу выполняет. Вопрос даже не в том, насколько мы прекрасно поем. Ваш приход сюда говорить о том, что у этой музыки есть настоящая сила, и после этого мы возвращаемсяна свою работу с пониманием того, что все это на самом деле серьезная работа, что все это не шутка», - добавил Далер Назаров.

В альбоме «Зебоипарасти», что означает почитание красоты, собраны известные музыкальные произведения мастеров таджикской культуры, которые звучать в новой аранжировке.

Сюда вошли песни Улфатмо Мамадамбаровой, Гулбека Саодатова, Бахтибегим Орифовой, Мародбахт Файзовой, Абдусамада Табари.

Продюсер этих альбомов Фируз Шабдолов отметил, что «Зебоипарасти» - это поклонение красоте, признание красоты высшей ценностью, а наслаждение ею – смыслом жизни».

«Вдохновленные этой мыслю, мы представляем жемчужину нашей музыки, которые несут в себе эту чарующую красоту», - сказал он.

Фируз Шабдолов подчеркнул, что еще большую уникальность и ценность этому альбому придают исполнители.

«Ведь всем им давно уже за 70, и, несмотря на свой возраст, они согласились спеть для нас и еще раз порадовать своим необыкновенным даром», - добавил он.

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