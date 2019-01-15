Для любителей немецкого языка в Душанбе Центр Deutsch Extra - Dusсhanbe (DEx Dusсhanbe) открывает зимний набор на все уровни.
Центр предлагает своим учащимся широкий спектр программ:
🔶интенсивные методы обучения немецкому языку;
🔶создание искусственной языковой среды в не немецкоговорящей стране;
🔶совокупность интерактивной программы обучения и игровых методов для активного запоминания языкового материала;
🔶дополнительная программа (бесплатно): Filmclub (просмотр фильмов на немецком языке) / Spiele (для развития всех видов речевой деятельности).
Курс в центре Deutsch Extra - Dusсhanbe длится 8 недель. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.
Занятия стартуют с 1 февраля. Для регистрации на курс нужно иметь с собой копию паспорта, ИНН.
Центр находится по адресу ул. Ахрори, 140/1, блок 1, этаж 3. (Пойтахт 80, ориентир Амфитеатр).
Телефон для справок: 988 44 88 99, почта: dex.duschanbe@gmail.com, facebook: Dex Duschanbe
Спешите записаться на курсы и откройте для себя мир возможностей через немецкий язык!
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