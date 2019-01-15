Продажа так называемых «красивых» автомобильных номеров через онлайн-аукционы принесла по итогам первых 11 месяцев прошлого года в казну Узбекистана 105,7 млрд сумов ($12,6 млн). Об этом свидетельствуют данные отчета о работе Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), передает ИА "Фергана".

Всего за указанный период через онлайн-аукционы было реализовано 20 778 «красивых» номеров для автомобилей. В среднем один автомобильный номер обошелся покупателям в 5,1 млн сумов ($611).

Кроме того, за последний месяц 2018 года через УзРТСБ было продано еще более 2 тысяч регистрационных знаков для машин на сумму свыше 10 млрд сумов ($1,19 млн).

Реализация «красивых» номеров через онлайн-аукцион УзРТСБ началась в сентябре 2017 года. По итогам первого квартала 2018-го было продано 734 автомобильных номерных знака на общую сумму 12,1 млрд сумов (почти $1,5 млн). Средняя стоимость одной сделки составляла 16,5 млн сумов (чуть более $2 тысяч).

В сентябре минувшего года правительство Узбекистана снизило цены на ряд категорий номерных знаков. В среднем цены уменьшили на 30-50%. К примеру, если до сентября номера второй категории для жителей узбекистанской столицы стоили 70 (с разными буквами) и 100 МРЗП (с одинаковыми буквами), то после решения правительства в начале осени цены на них были снижены до 40 и 50 «минималок» соответственно – 6 889 600 сумов ($872) и 8 612 000 сумов ($1090). Сохранились расценки лишь для номеров первой категории, реализуемых в Ташкенте. Таким образом, как показывают данные второй половины 2018 года, удалось очень сильно стимулировать продажу регистрационных знаков.

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