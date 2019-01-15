Дальнобойщики зарабатывают 5 тысяч сомони в месяц. Для Таджикистана это сравнительно хороший заработок. Как работают дальнобойщики, нам рассказал один из водителей.
«Самое невыносимое в нашей работе – время. Длинная дорога, монотонная езда, потом по приезде оставляешь машину и ждешь, пока не отгрузят, или загрузят – и так часами», - размеренно начинает рассказывать у своей машины молодой парень.
Шокиру Султонову 30 лет, пять из них он за рулем грузовиков. Ездил на MAN, малотоннажном Mercedes-Benz, а сейчас - на тяжелом Actros. Знает такие машины вдоль и поперек. И не только по опыту, но и теоретически. У него диплом по специальности механик. Работал по профилю два года в аэропорту, но зарплата не устроила.
«А здесь сам себе хозяин, и заработок зависит только от тебя», - говорит он.
Заработок не раскрывает, но говорит, в среднем дальнобойщики могут зарабатывать 5 тысяч сомони в месяц. Это когда крупный груз, или самые дальние дистанции.
Шокир объездил республику вдоль и поперек. Сейчас он опять в пути, везет мебель в Пяндж.
Работа дальнобойщика не из легких. 60% водителей дальних рейсов страдают недосыпанием, в среднем 4 ночи в неделю они спят в кабине, говорят исследования.
С приходом зимы проблем в дороге становится больше. Топливо, цепи, необходимо позаботиться обо всем заранее.
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