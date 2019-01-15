Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана присвоил звания 42 таджикским спортсменам, которые выполнили нормы «кандидата в мастера спорта», «мастера спорта», «мастера спорта международного класса», а их наставников наградил удостоверением «Заслуженного тренера РТ».

Звание мастера спорта международного класса присвоено таэквондистке ITF Сафии Исмоиловой, которая на соревнованиях 2018 года выполнила нормативные требования по этому виду спорта.

Мастером спорта стали 35 спортсменов – Асадбек Фаттоев, Сафарали Давлатов, Мехрдод Ахёев, Сиёвуш Машрабов, Ҳоджикурбон Махмадов (каратэ), Гулмира Исроилова, Сунатулло Юнусзода (бокс), Ардашер Гадоев (плавание), Мухаммаджон Баротов, Довуд Сохибназаров, Одилджон Сафаров (национальная борьба), Мирали Мустонов (греко-римская борьба), Сулаймони Джамшед, Мирзоджамил Рамазонов (дзюдо), Синои Махмадулло, Хабибуллои Саъдулло, Некруз Зухуров (гребля), Абдурауф Мусоев, Гулсунби Шарифова (легкая атлетика), Фармон Зохирбеков, Эроншох Нагзибеков, Тохирджон Курбонов, Эхсон Одинаев, Сардемак Марадов, Алишер Джабборов, Матлуба Махшулова, Карашма Камолова (волейбол), Анушервон Рахимов (стрельба из лука), Амришер Собиров (армрестлинг), Сорбон Азизов, Омина Зарифова, Умеди Курбонназар, Шохзода Тоджибоева (таэквондо ITF), Комрон Нарзуллоев (таэквондо WT), Абдухаким Хакбердиев (тяжелая атлетика), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Свидетельство кандидата в мастера спорта получили Баракатулло Икромзода, Аджам Нуриддинов, Мухаммаджон Холиков (национальная борьба) и Фаррух Шоев (каратэ-киёкушинкай).

Баходур Каримов (шашки) и Абдулло Наботов (дзюдо) стали заслуженными тренерами Республики Таджикистан.

Отметим, что число МС и КМС в этом году уменьшилось почти в 4 раза в сравнении с прошлым годом, когда спортивные звания получили 175 человек.

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