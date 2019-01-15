Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, инициированная президентом Узбекистана, в текущем году состоится в первой половине апреля в Ташкенте, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на первой консультативной встрече глав государств региона, которая прошла 15 марта прошлого года в Астане, предложил проводить такую встречу ежегодно в преддверии Навруза. Тогда следующую встречу он предложил организовать в Ташкенте.

В повестке дня - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

По словам источника «АП» в правительстве Таджикистана, в странах Центральной Азии год от года с большим размахом отмечают Навруз и график президентов в эти дни становятся загруженными.

«Именно по этой причине лидеры региона соберутся в Ташкенте не в преддверии Навруза, а в апреле», - подчеркнул источник.

На первой консультативной встрече лидеров региона приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Шавкат Мирзиёев тогда заявил, что этот день открыл новую страницу в истории многовековых добрососедских отношений народов Центральной Азии.

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