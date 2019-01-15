Лента режиссера Фирдауса Ниёзова «Бархурд» («Столкновение») отмечена на Международном фестивале короткометражек в Китае. Он прошел 11 – 13 января в городе Вейфан провинции Шаньдун Китая.

Режиссеры из Республики Таджикистан представили на фестиваль три фильма, сообщает посольство РТ в КНР.

Попав в десятку лучших фильмов фестиваля, фильм «Бархурд» таджикского режиссера Фирдавса Ниёзова был удостоен награды.

«Бархурд» - фильм про мальчика и волка. Он идет 37 минут. Сюжетная линия довольно простая и рассказывается от имени мальчика из далекого кишлака в горах Таджикистана, который живет с братьями, сестрами и с парализованной мамой.

«Фильм довольно простой в восприятии. Он учит выживанию, показывает противостояние человека с природой и диким животным (волком), – рассказал ранее редиссер Радио "Озоди". – Мне пришло вдохновение, когда я прочитал историю о двух мальчиках, которые застряли в глубоких снегах высоко в горах. Я сел и написал сценарий за два дня».

«Бархурд» - снят по концепции современного кино, с учетом новых компьютерных технологий. Красочный, колоритный, показывающий природу Таджикистана, суровые условия жизни в кишлаках, быстрое взросление детей и их самостоятельность.

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