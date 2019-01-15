Президент Таджикистана Эмомали Рахмон узаконил двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства.

Соответствующие поправки в свой указ от 16 января прошлого года глава государства внес сегодня, 15 января.

Мораторий на все проверки деятельности хозяйствующих субъектов в сфере производства, согласно документу, будет действовать до 1 января 2021 года.

В комментариях к новому указу говорится, что поправки в прошлогодний указ президента приняты в целях государственной поддержки производителей, создания новых рабочих мест, укрепления промышленной и экспортной мощности страны.

Отметим, что президент в ходе своего последнего обращения к парламенту отметил, что в прошлом году для устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий в течение двух лет на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей.

Это, по его словам, благотворно сказалось на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственной сфере.

Эмомали Рахмон отметил необходимость наложить запрет на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах на 2019- 2020 годы.

Предписание закона РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства» глава государства поручил применять ко всем проверочно-контрольным органам, в том числе правопорядка, включая Генеральную прокуратуру, Счетную палату, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией, Национальный банк и налоговые и таможенные органы страны.

В соответствии с прошлогодним указом президента, вышеперечисленным органам разрешалось проверять деятельность производственников.

Кого запрещается проверять?

Объявленный президентом мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства касается 1 тыс. 930 производственников.

Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом опубликовал Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства, которые освобождены от всех видов проверок в течение 2019-2020 годов.

В Реестре фигурируют 1 тысяча 930 производственных предприятий.

Больше всего здесь предприятий по выпуску пищевых продуктов и напитков – 450.

В Реестр также вошли 307 предприятий по производству неметаллической минеральной продукции, 259 текстильных предприятий, 212 предприятий добывающей промышленности, 114 производителей печатной продукции (издательства).

В список также вошли следующие предприятия:

- по переработке металла (кроме производства машин и оборудования) – 98

- по производству кокса и нефтеочистительной продукции – 64

- по выпуску резиновых и пластмассовых изделий – 63

- по выпуску и подаче электроэнергии и газа, водоснабжение – 60

- по производству одежды – 50

- по производству мебели – 48

- по разведению породистых животных, семеноводство и выращивание саженцев - 41

- коконоводческие – 31

- по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов – 27

- по выпуску изделий из древесины (кроме мебели) – 23

- машиностроение – 23

- по переработке кожи и производству кожаных изделий – 16

- по производству бумаги и бумажных изделий – 16

- металлургическая промышленность – 15

- по вторичной переработке лома и металлических отходов - 6

- по производству радио и телеоборудования – 3

- по производству медицинского оборудования, оптики и часов – 2

- по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2.

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