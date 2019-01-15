В Таджикистане сейчас середина холодного сезона, во время которого скотина пасется на зимних пастбищах. Каждая зима в горах – это проверка на прочность и для скотины, и для людей, потому что таджикские чабаны проводят зимовку точно так же, как это делали их деды и прадеды.
На YouTube канале Dahmarda, который ведут известные братья Латифи – Алихон и Латиф, чабаны рассказывают, как это происходит.
Гиссарская порода овец считается самой крупной породой в мире: отдельные бараны могут весить до 190 килограммов (!), а овцы – до 120; масса курдюка может достигать до 60 килограммов.
Эта порода считается гордостью Таджикистана.
По словам фермера Ибрагима Бобокалонова, которого цитирует канал Dahmarda, качество овец гиссарской породы в Таджикистане очень выросло в целом, так как владельцы отар стали уделять значительно больше внимания качеству не только баранов-производителей, но и маток.
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