АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –16 ЯНВАРЯ

1963 – Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

2009 – На 62-м году жизни в Душанбе безвременно скончался старший корреспондент информационного агентства «Азия-Плюс» Бахром Маннонов.

2018 - Эмомали Рахмон подписал указ об объявлении двухлетнего моратория на все виды проверок на субъектах производственного предпринимательства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ЯНВАРЯ

1899 – Родился Первый нарком народного просвещения Таджикской АССР (1924-1927) доктор исторических наук, профессор Аббос Алиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, осадки (дождь, снег), ночью местами сильные, туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 9-11 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах местами дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, по ЗГБАО местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 5-10 мороза, (в районе Булункуля ночью 29-31 мороза, днем 13-15 мороза).

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -2+3, местами до 4-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.