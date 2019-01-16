Олимпийская сборная Таджикистана по футболу (U-23) стартовала с волевой победы над сборной Ирана (2:1) на международном турнире «Четырех наций» в Дохе, сообщает Федерация футбола РТ.

В матче открытия турнира 15 января таджикская сборная взяла верх над сборной Ирана со счетом 2:1. Игра прошла на футбольном поле Академии «Aspire».

Счет в игре на 4-й минуте открыл иранский нападающий Вахид Намдари. В конце первого тайма капитан олимпийской сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе, который был признан лучшим игроком страны прошлого сезона, восстановил статус-кво.

В начале второго тайма на 50-й минуте нападающий таджикской сборной и столичного «Истиклола» Шериддин Бобоев выскочил один на один с голкипером соперника и прицельно пробил в дальний угол.

В оставшееся время сборная Ирана попыталась спасти матч, однако наша сборная грамотно оборонялась и довела дело до заслуженной победы – 2:1.

В составе олимпийской сборной Таджикистана свой дебютный матч провел 20-летний голкипер душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, который сыграл достаточно уверенно и в нескольких ситуациях спас свои ворота.

В другом матче первого тура хозяева соревнований олимпийская сборная Катара одержала волевую победу над командой Кувейта со счетом 3:1.

Игры второго тура международного турнира «Четырех наций» в Дохе пройдут в пятницу, 18 января. В этот день сборная Таджикистана сыграет с командой Катара. Начало игры в 19:30 часов по местному времени (21:30 – по душанбинскому). В другой встрече сойдутся сборные Ирана и Кувейта. Начало этого матча в 17:30 часов по местному времени. Все игры турнира проходят на полях Академии «Aspire».

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