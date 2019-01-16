Все семеро задержанных в ходе специального рейда сотрудников столичной милиции в состоянии алкогольного опьянения водители были за рулем. Среди них и водитель маршрутки №14 Фарход Бакиев, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Согласно нормам законодательство Таджикистана, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии нарушителям будет назначен штраф в размере трехсот показателей для расчётов, то есть, шестнадцать тысяч пятьсот сомони или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.

В ходе рейда, который продлился семь дней на дорогах столицы, были выявлены около 3,8 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Самым массовым нарушением правил дорожного движения является перегрузка салонов городских маршруток.

По этой причине были оштрафованы 216 водителей, посадившие в свои автомашины пассажиров сверх нормы.

Кроме того, 93 водителя городских маршруток оштрафованы за самовольное изменение маршрута движения.

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