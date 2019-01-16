Мэр Душанбе выразил недовольство ростом уровня преступности среди столичных школьников, качеством образования и здравоохранения в городе, сообщает пресс-служба администрации мэра столицы.

На расширенном заседании городского актива 15 января мэр подытожил достижения и упущения столичных властей в ушедшем году и наметил задачи на текущий год.

На заседании мэра проинформировали о том, что в 2018 году в Душанбе заработали 22 новых предприятия, в городе были созданы свыше 27 тыс. рабочих мест.

Рустам Эмомали обратил внимание актива города на упущения и недостатки в работе сфер образования и здравоохранения.

Он поручил соответствующим структурам в кратчайшие сроки принять действенные меры по устранению правонарушений среди школьников, повышению квалификации педагогов.

Мэр запретил принимать на работу в сферу образования не специалистов.

Он также подверг критике уровень квалификации отдельной категории столичных медиков и выразил недовольство тем, что санитарное состояние некоторых социальных объектов не выдерживает никакой критики.

Рустам Эмомали заявил, что в текущем году столицу Таджикистана намерены посетить главы свыше 27 государств мира и Душанбе должен встретить их на должном уровне.

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