Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданско обороне при правительстве Таджикистана нашли в горах села Рогич города Пенджикента под снежной лавиной тело мужчины, поиск его попутчика - 20-летнего Масехо Орзуева продолжается.

Тело 30-летнего жителя села Рогич города Пенджикент Абдушафи Тиллоева уже передано родным, сообщили «АП» в КЧС и ГО Таджикистана.

Лавина накрыла мужчин 14 января, когда они пошли в горы собирать дрова.

Неделей ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждал, что из-за обильных осадков в горных районах республики сохраняется опасность схода лавин и камнепадов.

Так, в начале января были зафиксированы сходы лавин на территориях Дарвазского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), а также в Айнинском районе. Более десятка снежных лавин 11 января перекрыли трассу Душанбе — Худжанд, ее расчищали несколько часов, после чего было ограничено движение фур и грузовиков с прицепами.

В январе 2017 года в результате схода снежных лавин в Таджикистане погибли семь человек. Пятеро погибли на автотрассе Душанбе — Худжанд, двое – на дороге в ГБАО.

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