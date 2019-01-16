Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали построит в этом году в административном центре ГБАО восемь современных спортивных площадок. Об этом на встрече со спортсменами области сообщил им глава ГБАО Ёдгор Файзов.

Глава Горного Бадахшана вручил 95 спортсменам и тренерам области, отличившимся в минувшем году, денежные премии, грамоты и ценные подарки, сообщил «АП» источник в администрации главы ГБАО.

Ёдгор Файзов особо отметил выступления на международных турнирах в 2018 году спортсменов - выходцев из ГБАО, среди которых числятся чемпион мира по самбо Хушкадам Хусравов и бронзовый призер чемпионата Азии по дзюдо Шакармамад Мирмамадов.

Он выразил уверенность в том, что спортсмены из Горного Бадахшана и впредь будут достойно выступать на международных и мировых чемпионатах.

На сегодняшний день в ГБАО действуют 10 спортивных школ, 62 спортобъекта. В 2018 году спортсмены области завоевали 65 золотых медалей на республиканских и международных соревнованиях.

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