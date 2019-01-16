Каждый водитель на своем опыте сталкивался с проблемой низкокачественного топлива. Воздействие «плохого» бензина ощущается с первых километров поездки. А дальше – замена топливной системы или даже капитальный ремонт двигателя. В инфографике «АП» о том, как защитить свое авто.

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