Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам прошлого года составил 5,4%, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Продовольственные товары подорожали на 5%, непродовольственные – на 6,4%, а тарифы на платные услуги населению выросли на 4,9%.

Отметим, что правительство планировало удерживать инфляцию по итогам 2018 года на уровне 7%.

В 2017 году уровень инфляции в республике составил 6,7%.

Что подорожало больше?

Продовольственные товары

- капуста – в 1,9 раза

- морковь – 51,8%

- сливочное масло – 9,9%

Непродовольственные товары

- бензин – 18,4%

- бытовые приборы – 12,1%

- сжиженный газ – 6,6%

Платные услуги

- электроэнергия – 14,9%

- водоснабжение – 10,4%

- авиабилеты – 6,4%

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