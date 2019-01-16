В 2018 году количество иностранных граждан, посетивших Таджикистан, увеличилось в 2,6 раза, сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан.

«Согласно анализу статистических данных, в результате принятых правительством страны необходимых мер, ежедневно увеличивается число иностранцев, которые посещают республику. В 2018 году число зарубежных граждан, которые прибыли в Таджикистан, увеличилось в 2,6 раза», - отмечается в кратком изложении результатов развития туристической отрасли Таджикистана за прошедший год.

Если учесть, что в 2017 году страну посетили 430 тыс. 922 туриста, а в 2018 году в Таджикистане побывали свыше 1 млн. 150 тыс. иностранных граждан, то в среднем Таджикистан ежедневно посещали свыше 3 тыс. 400 гостей из других стран.

При этом Комитет не уточняет: это число туристов или всех иностранцев, которые посетили страну за прошлый год.

Летом комитет сообщал о том, что в первой половине 2018 года более 900 тыс. иностранцев посетили республику.

Глава Комитета Нуъмон Абдугаффорзода тогда говорил, что планируется довести число туристов и путешественников, приезжающих в нашу республику, до миллиона человек к 2020 году.

Фото Asia-Plus

Возросшее число жителей других государств, побывавших в Таджикистане, отметил в ежегодном послании к парламенту и президент страны Эмомали Рахмон.

«Объявление 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза, но чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало».

Фото Asia-Plus

Согласно годовому отчету Комитета по развитию туризма, сегодня в Таджикистане действуют 145 туристических агентств, 75 из них созданы в 2018 году. Также в республике функционируют 297 гостиниц, продолжается строительство еще 41.

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