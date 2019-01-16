Объем внешнеторгового оборота Таджикистана в 2018 году вырос на 6,3%, составив более $4,2 млрд. Рост происходил за счет увеличения импорта товаров.

Импортировано в прошлом году продукции на сумму свыше $3,1 млрд., что на 13,5% больше показателя 2017 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Около четверти от общего объема импорта страны составляют транспортные средства, машины и оборудование. Ввоз такой продукции в 2018 году по сравнению с годом ранее вырос почти наполовину.

Экспорт товаров по сравнению с 2017 годом снизился на 10%, составив всего около $1,1 млрд.

Более половины в структуре экспорта занимают минеральные продукты.

Поставки за рубеж одного из главных экспортных товаров Таджикистана – хлопка-волокна - снизились в прошлом году на более 40%.

Дефицит торгового баланса республики в 2018 году составил около $2,1 млрд.

Главным торговым партнером Таджикистана в прошлом году являлась Россия: годовой объем таджикско-российского товарооборота составил более $1 млрд.

Далее идут Казахстан (более $836 млн.), Китай (свыше $651 млн.), Турция (около $402 млн.).

Между тем, в 2018 году продолжалась тенденция роста товарооборота с Узбекистаном: таджикско-узбекский торговый оборот в прошлом году вырос в 2,3 раза, составив около $290 млн.

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