Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов призвал к повышению финансовой грамотности населения.
По его мнению, россияне «все равно делают неправильные вещи» из-за русских сказок, которые они читают в детстве, передает Медуза.
«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда - обучать детей халяве. Это очень важно», - сказал С.Швецов.
Он призвал менять сюжет сказок и заявил, что необходимо формировать финансовую культуру граждан.
«Поэтому нужно формировать культуру финансовой грамотности», - добавил первый зампредседателя Банка России.
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Вася2 часа назад
Ну и там идиотов хватает, которые и в серьёзном возрасте не понимают суть детской сказки
ль то3 часа назад
..........формировать финансовую культуру граждан.////////////
На языке банкстеров (банковских гангстеров) это значит взять драконовский кредит якобы помогающий ВСЕМ достичь своей цели и ишачить на банк всю жизнь. Таким образом они ловят щук сидя на печи и убеждают других, что это нехорошо.