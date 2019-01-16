На строительство стелы, которую снесли с нулевого километра в Душанбе ещё в 2015-м году, ушло 10 лет. Турецкие часы, которые появились на месте этого памятника около месяца назад, установили на нулевом километре за несколько дней.
Ровно 70 лет тому назад в январе 1949 года, через четыре года после Великой Отечественной войны в центре тогда еще Сталинабада, началось строительство стелы. Этот памятник должен был символизировать 25-летие создания таджикской республики. Автором проекта стала скульптор Елена Алексеевна Татаринова, по её акварелям и эскизам был выполнен проект колонны, хранящей память о своей создательнице. Увы, теперь, только на фотографиях.
Елена Алексеевна приехала в Таджикистан из Ленинграда в 1939 году, она была лучшей ученицей русского, советского скульптора, профессора заведующего кафедрой скульптуры в Академии художеств Матвеева Александра Терентьевича. Именно он представил Елену Алексеевну своему другу - архитектору Дмитрию Ивановичу Билибину, и рекомендовал её на строительство Театра оперы и балета в городе Сталинабаде.
Командировка в Сталинабад для Елены Алексеевны продлилась всю жизнь. После завершения строительства театра, в 1942 году Елена решила остаться в Таджикистане навсегда. Наша страна стала для неё второй родиной.
Стелла
В 1947 году глава советского Таджикистана, историк Бободжан Гафурович Гафуров поставил задачу перед Союзом архитекторов и Союзом художников Таджикистана создать памятник, посвященный 25-летию создания таджикской республики. Министерством культуры был проведен республиканский конкурс на лучший проект памятника, в котором приняла участие скульптор Елена Татаринова. Конкурсная комиссия признала эскизную модель Татариновой лучшей.
Критериями отбора её монумента – колонны, как писала республиканская пресса, стал высокий художественный уровень, эстетическая выразительность, идейная содержательность, художественная целостность и оригинальность. В сооружении монумента – колонны приняли участие архитектор Стефан Анисимов и конструктор Петр Драчук. Проект представлял собой гладкоствольную колонну, установленную на восьмигранном пьедестале. Ствол колонны плавно сужался кверху и состоял из базы аттического типа и многогранной капители, поддерживающей восьмигранную горизонтальную пластину – площадку, где был установлен герб Таджикской ССР. Общая высота колонны составляла более 24 метров. На восьми гранях пьедестала были установлены портальные плиты и только на четырех многофигурные барельефы в память о прошлом таджикского народа.
Строительство колонны продолжалось почти 10 месяцев, но полностью достроить её к намеченному сроку не успели - слишком сложное сооружение. Окончательно строительство колонны было завершено только через 10 лет в 1954 году. Так или иначе, воздвигнутый в начале 50 - х годов монумент в Душанбе был абсолютной инновацией, не имеющим аналогов в нашем городе. Его высота поражала горожан, а барельефы привлекали внимание не только жителей города, но и приезжающих многочисленных туристов. Колонна на площади Дусти стала визитной карточкой столицы, являясь её географическим центром.
Особенности душанбинской колонны
Все барельефы и герб Елена Татаринова готовила из римского бетона – смеси песка и мелкой щебенки, где в качестве их связующего применялись известь и гипс. Внутри колонна была полая: в ней находилась лестница, ведущая к гербу на капители. И еще, однажды в одном из интервью Елену Татаринову спросили: «Почему четыре портальные плиты из восьми остались без барельефов?». И она ответила: «Они обязательно появятся, ведь за ними скрыто будущее истории новых поколений и свершений таджикского народа». То есть гипотетически на пустых плитах могли бы появиться барельефы, посвященные запуску Рогунской ГЭС или строительству тоннеля «Истиклол», но на месте стелы с её барельефами теперь стоят турецкие часы.
Кстати, изменить герб советского Таджикистана на герб Таджикистана независимого, с точки зрения инженерной мысли, было нетрудно, однако на эту работу никто не решился.
В 2015-м году причинами сноса власти города называли тот факт, что стела мешает реализации Генплана Душанбе, а также «с точки зрения архитектуры, надобности в нахождении двух гербов на одной площади, не существует».
Кстати, последнее утверждение не выдерживает никакой критики, например, на римском форуме находится более тридцати арок, каждая из них была возведена в определенный период истории, символизирует события, происходившие в это время. В прошлом году администрация Душанбе заявила, что на месте снесенной стелы будет возведена 18-метровая башня с турецкими курантами. Перед Новым годом новая башня на площади Дусти действительно появилась.
Что еще построила нам Елена Татаринова?
Таджикская скульптура впервые появилась в годы Великой Отечественной войны. Это были работы Елены Татариновой. Среди них: «Письмо с фронта», «Портрет бойца-таджика» и другие. Татаринова принимала участие в оформлении здания дома правительства, государственного банка, и многих других зданий в столице Таджикистана. С 1951 по 1954 год Елена Татаринова выполнила первой в республике ряд скульптурных бюстов таджикских и русских классиков литературы для республиканской библиотеки Фирдоуси. Она сумела вырастить достойных и талантливых учеников, среди которых такие известные скульпторы, как К. Жумагазин, А. Ганиев, А. Ахунов. Была членом правления Союза художников и бессменным председателем скульптурной творческой секции Таджикской ССР. В 1967 году ей, как первому скульптору Таджикистана и за созданные работы было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.
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Роберт Мугабе59 минут назад
Очень нравился Душанбе даже сразу после гражданской войны. Еще были прежние люди и дух. Сегодня нет. Ничего нет. Убитый город с понатыканными елками и стадом плюющих по сторонам новых горожан. Так и зачем и стела? Кто для них Татаринова?
Пропро1 час назад
Скоро не одного памятника не останется, в чем я уверен на все 100!
Гость2 часа назад
И кто автор этого уродливого часостояния? Это конечно, верх архитектурной мысли и художественного её полета. Стыдно перед гостями. Лучше бы вазон поставили с розами, не так бы позорно выглядело
Jimmy2 часа назад
Chasi brakovanie potomu chto vnuter pronikaet vozduh iz vne. V holodnuyu pogodu pokrit parom vnutri
Вася2 часа назад
Да что говорить... дурачьё, если нет ума сохранить историю своего государства