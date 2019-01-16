Жилой дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошел взрыв, будет полностью расселен. Такое поручение дал губернатору Челябинской области президент России Владимир Путин.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить», - цитирует его слова ТАСС.

По предварительным подсчетам, стоимость расселения превысит миллиард рублей, финансирование будет идти в том числе через федеральный и региональный бюджеты, добавил Путин.

Ранее челябинский губернатор Борис Дубровский заявлял, что люди, собирающие подписи за расселение дома в Магнитогорске, «пытаются плясать на костях и раскачивать ситуацию».

Напомним, при обрушении дома в Магнитогорске погибли 39 человек, в том числе члены семьи Улфатовых из Таджикистана.

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