Главный тренер олимпийской сборной Таджикистана (U-23) по футболу Усмон Тошев прокомментировал победу своей команды над сборной Ирана на старте турнира «Четырёх наций» в Дохе.

«Начали турнир в Дохе с победы и это очень хорошо чисто в психологическом плане. Ребята почувствовали, что могут играть и могут выигрывать. Но ошибок много. Все-таки сказывалось волнение, первый матч на турнире, нужно было выигрывать и зарабатывать три очка. Ребята старались, молодцы, прибавляют. Я доволен их самоотдачей на поле. Самое главное – они слушаются и работают очень хорошо", - приводит слова главного тренера олимпийской сборной Усмона Тошева сайт Федерации футбола Таджикистана.

По его словам, сама игра была интересной.

"Ребята проявили характер, забили два гола. Это тоже очень важно в психологическом плане, поэтому будем работать дальше. Есть еще время, наша игра пока далека от идеальной, поэтому нужно тренироваться и прогрессировать. Считаю, что самое главное – во всеоружии подготовиться к отборочным матчам чемпионата Азии-2020, которые пройдут с 22 по 26 марта в Ташкенте», – отметил он.

Напомним, в матче открытия турнира, 15 января, олимпийская сборная Таджикистана взяла верх над сборной Ирана со счетом 2:1. Игра прошла на футбольном поле Академии «Aspire». Счет в игре на 4-й минуте открыл иранский нападающий Вахид Намдари. В конце первого тайма капитан олимпийской сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе, который был признан лучшим игроком страны прошлого сезона, подкараулил ошибку защитника сборной Ирана и восстановил статус-кво.

В начале второго тайма на 50-й минуте нападающий нашей сборной и столичного «Истиклола» Шериддин Бобоев выскочил один на один с голкипером соперника и прицельно пробил в дальний угол. В оставшееся время сборная Ирана попыталась спасти матч, однако наша сборная грамотно оборонялась и довела дело до заслуженной победы – 2:1.

Календарь оставшихся игр турнира:

2-й тур

18 января (пятница)

19:30 – Иран – Кувейт

21:30 – Катар – ТАДЖИКИСТАН

3-й тур

21 января (понедельник)

19:30 – ТАДЖИКИСТАН – Кувейт

21:30 – Катар – Иран

Время начала матчей – душанбинское.

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