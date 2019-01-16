Много сотен лет назад практически в каждом доме коренных народов Центральной Азии, в том числе и таджиков, хранились аджуба – керамические свистульки-обереги. Их свистом не только отпугивали нечистую силу, но и вызывали дождь и ветер.

Любопытно, что с приходом Ислама, эти свистульки не перестали выполнять свою роль домусульманского культа – их продолжали изготавливать к празднику Навруз, связывая с ними надежды на урожай, на жизнь без невзгод в будущем году.

Именно об этом народном промысле, который сейчас находится практически на грани исчезновения, рассказывает наш очередной сюжет.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.