Электричества не будет в дневное время на некоторых улицах столичных районов Сино, И. Сомони и Фирдавси.
В связи с проведением плановых ремонтных работ в Душанбе сегодня, 17 января, с 09:00 до 16:00 будет отключена подача электроэнергии по некоторым улицам столичных районов Сино, И. Сомони и Фирдавси.
В столичных энергетических сетях «АП» сообщили, что в указанное время электричества не будет на улицах Джангалак, Дахана, Навобод, Мушфики, К.Цеткин, Н.Карабаева, Р.Набиева, Борбад, Рохи нав, Хамадони и в 65-ом микрорайоне.
«В зависимости от объема ремонта и профилактических работ в некоторых случаях энергопитание будет подключено до указанного времени», - отметили в энергосетях.
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Никита8 часов назад
Что то поздно вы даете это объявление. На ул. Н. Карабаева отключали электричество вчера 16.01.2019 г. Такие объявления надо давать хотя бы за день.