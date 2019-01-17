Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал распоряжение о проведении в 2019 году в стране республиканского конкурса по накрытию-украшению дастархана.

Об этом «АП» сообщили в Комитете религии и упорядочения традиций и обычаев Таджикистана.

Целью проведения конкурса является пропаганда национальных ценностей таджикского народа, таджикских блюд.

Организатором выступает Комитет религии Таджикистана совместно с местными органами государственной власти.

Участие в конкурсе добровольное, в нем могут участвовать неограниченное количество граждан страны.

Конкурс будет проведен на уровне джамоатов, районов, городов, областей Таджикистана.

Победители районных, городских и областных конкурсов получат право принять участие в итоговом республиканском конкурсе.

Победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами.

В преддверии мусульманского праздника Иди Курбон, который отметили в Таджикистане 21 августа прошлого года, Комитет религии установил, что размер праздничного дастархана не должен превышать 1х1,5 метра: на нем должны быть фрукты, немного сухофруктов, и несколько праздничных угощений, в частности чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия).

Тогда Комитет заявил, что за превышение размера дастархана и расточительство на Иди Курбон штраф составит 5 тыс. сомони.

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