Как показывает статистика, по сравнению с прошлым годом количество голосовых звонков увеличилось на 4%, а интернет-трафик вырос в полтора раза.

В новогоднюю ночь с 23:00 до 03:00 абоненты оператора совершили почти 680 тысяч звонков. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их суммарная продолжительность составила более 2,5 миллиона минут, что чуть меньше прошлогодних показателей.

На первом месте по количеству звонков стали жители Душанбе – на их долю пришлось более 250 тысяч голосовых вызовов. На втором месте – абоненты Хатлона (почти 200 тыс.), а замыкают тройку лидеров жители РРП с более 160 тыс. звонков. Абоненты Согда и ГБАО совершили чуть меньше 100 тыс голосовых вызовов

А вот по динамике роста новогоднего интернет-трафика ГБАО вырвалась вперед: по сравнению с новогодней ночью прошлого года они качали на 200% больше. В остальных регионах страны рост «Праздничного» интернет-трафика составил более 150%, по сравнению с прошлым годом.

«Итоги новогодней ночи показывают, что наши абоненты все чаще предпочитают традиционным услугам – звонкам и SMS – поздравления в интернете, в социальных сетях и мессенджерах. Причем установить новый «цифровой» рекорд активно помогали жители тех населенных пунктов Таджикистана, где услуга мобильной передачи данных появилась сравнительно недавно. Наши клиенты быстро осваивают интернет, а значит, мы выбрали верную стратегию, строя сети новых поколений в районах и обеспечивая доступ к Всемирной сети даже в небольших селах республики», – комментирует Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

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