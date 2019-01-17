Мы продолжаем разговор о вызовах, стоящих перед современным таджикским обществом. Сегодня наш разговор - о безработице в нашей стране. Именно нетрудоустроенность на родине нередко становится причиной выезда таджикистанцев за пределы республики, где они оказываются в условиях, которые иногда могут стать основой для начала радикализации человека.

Насколько серьёзна проблема безработицы в Таджикистане? Что нам говорит официальная статистика и каково реальное положение дел?

Своим мнением делится таджикский эксперт в области рынка труда Джамшед Куддусов.

Кто считается безработным?

Прежде всего, определимся с понятиями. Согласно определению Международной организации труда и закона РТ «О содействии занятости населения» (2003г.), безработным признается любой человек трудоспособного возраста, который на данный момент не имеет работы или доходного занятия, при этом ищет работу и готов приступить к ней. Если хоть одно из этих требований не выполняется, то человек безработным не считается - он либо занят чем-то, что приносит ему доход, либо не входит в категорию «рабочая сила» (экономически не активен).

Уровень безработицы является наиболее часто используемым показателем положения на рынке труда, а в некоторых странах (например, в США) он используется в целом, как показатель состояния экономики, и может влиять на биржевые индексы.

Радио "Озоди"

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму, может стать фактором потери квалификации, социальной напряженности в обществе, способствует росту преступности, является катализатором внешней трудовой миграции и, как следствие, «утечки мозгов» и квалифицированных рабочих рук.

В Таджикистане уровень безработицы измеряется двумя способами:

- регистрируемая безработица – добровольное обращение граждан в органы Государственной службы занятости (в лице Агентства труда и занятости при Министерстве труда, миграции и занятости населения РТ);

- общая безработица – измеряется по итогам Обследований рабочей силы (ОРС) и Переписей населения, которые периодически проводит Агентство по статистике при президенте РТ на основе международных методик.

В Таджикистане уровень регистрируемой безработицы колеблется в пределах 2,1-2,4% от общего числа рабочей силы (рабочая сила - занятые плюс безработные - прим. автора).

А вот уровень общей безработицы намного выше, и, по данным ОРС, составлял в 2004 году – 8,4%, в 2009 году под влиянием мирового кризиса вырос до 11,5%, а к 2016 году снизился до 6,9%.

При этом уровень безработицы в 1,6 раза выше среди городских жителей, и почти в два раза выше среди молодежи (более подробно можно ознакомиться с результатами ОРС на сайте Агентства по статистике – www.stat.tj, раздел «Архив публикаций» - прим. автора).

При этом важно знать, что внешние трудовые мигранты учитываются отдельно, так как они заняты на иностранном рынке труда.

Безработица низкая, но и занятость падает…

Таким образом, можно констатировать, что общий уровень безработицы в Таджикистане относительно невысок. Логически верно было бы предположить, что при снижении уровня безработицы должен расти уровень занятости населения. Но на практике мы этого не наблюдаем.

Уровень занятости трудоспособного населения наоборот снизился с 53,6% в 2004 года до 39,4% в 2016 году, что обусловлено несколькими причинами:

- демографическим фактором - более высокими темпами естественного роста трудоспособного населения (в среднем, на 2,6% ежегодно) по сравнению с темпами роста экономики. 6-7% ежегодный прирост ВВП позволяет повысить количество занятых в среднем только на 1,1% ежегодно;

- неблагоприятной бизнес-средой - уходом трудоспособного населения из формального сектора занятости, выходом из рабочей силы и оседанием ее в аграрном секторе в личных подсобных хозяйствах, которые не считаются занятыми, если не реализуют свою продукцию, и этот сектор свободен от внимания налоговых органов. Этот вывод подтверждают данные ОРС;

- оттоком населения за рубеж в поисках работы. По данным ОРС, с 2004 по 2016 годы, количество трудовых мигрантов выросло в 1,74 раза. Причиной же миграции является нехватка рабочих мест и низкий уровень оплаты труда в предлагаемых вакансиях.

По уровню заработной платы Таджикистан занимает последнее место среди стран СНГ, а по сравнению с Россией разница составляет от 4 до 10 раз в разрезе различных отраслей экономики;

- непривлекательной системой государственного социального страхования – когда легально работать и делать социальные отчисления не выгодно, нет дифференцированного подхода в зависимости от видов занятости и статуса на рынке труда (хотя этот подход предусмотрен в Государственной стратегии развития рынка труда до 2020 года, но не реализован. – прим. автора), индивидуальные накопления на социальное страхование не индексируются и, как следствие, обесцениваются.

«Не работают и не учатся»

Поэтому состояние рынка труда в Таджикистане нужно оценивать и по другим индикаторам. Тревожным является тот фактор, что в стране растет количество лиц, не являющихся экономически активными, то есть остающихся вне рабочей силы – не работающих и не ищущих работу.

С 2004 года по 2016 год количество таких трудоспособных граждан выросло в 1,88 раза и составило более 2,5 миллиона человек, что составляет 47% трудоспособного населения страны.

Если вычесть из этого количества примерно 600 тыс. учащихся (в возрасте 15 лет и старше), которые на период учебы, как правило, не работают и не ищут работу, то получается, что более 1,8 миллиона человек трудоспособного возраста не вовлечено в экономику, а ведь на их образование потрачены государственные деньги, они являются потребителями социальных услуг от государства, будут претендовать на пенсию и прочие социальные гарантии.

Очень важно понимать, что в число таких людей входит молодежь, 21,4% которых не работает и не учится, а более 88% из них женщины.

Что делать?

В правительстве, конечно же, прекрасно осознают эту ситуацию и поэтому в новую Национальную стратегию развития до 2030 года включен такой приоритет, как расширение продуктивной занятости. Очень важно, как этот приоритет Национального развития будет реализован, как быстро мы его достигнем. Ведь люди живут сейчас, и им сейчас надо растить детей и решать бытовые проблемы.

Одним из решений может стать политика, направленная на то, чтобы обучать людей создавать рабочие места. Поэтому важно наряду с макроэкономическими проектами развивать сектор малого и среднего бизнеса, который в основном и может обеспечить благосостояние семей и большой охват продуктивной занятостью.

При этом необходимо создать благоприятную бизнес-среду, усилив борьбу с коррупцией, препятствующей развитию малого и среднего бизнеса, а систему налоговой отчетности полностью перевести в электронный формат. Отчасти этот подход уже реализуется Налоговым комитетом.

Хотя в этой сфере многое вроде делается, но нет видимых результатов, о чем свидетельствует ухудшающийся международный рейтинг Таджикистана в «Ведение бизнеса 2019» (126 место).

Может стоит выработать экстраординарные меры, так как обычных мер недостаточно. Ведь в мировой практике есть много примеров успешного решения проблем формирования действительно доступной бизнес-среды.

Неплохой пример есть в Казахстане, в нынешнем Узбекистане, где активно и эффективно решаются проблемы малого и среднего бизнеса. Пример Армении, Сингапура или Китая также очень интересен. Во всех этих странах можно без последствий пожаловаться на действия проверяющих органов и государство обязательно накажет коррупционера.

Сегодня же вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Таджикистана незначителен. Этот сектор имеет большой потенциал по расширению продуктивной занятости, только важно найти такие рычаги влияния, чтобы был прорыв.

Народ у нас трудолюбивый и при создании благоприятных условий в ближайшие 5 лет можно увидеть большой прогресс.

Тем более Таджикистан с поэтапным запуском Рогунской ГЭС и восстановлением сотрудничества с соседями, решил проблему «энергетического голода», что ранее считалось серьезным фактором, сдерживающим рост бизнеса и промышленного производства. Развитие дорог позволило решить проблемы транспортной коммуникации, хотя в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) мы уже отстаем.

При этом, именно сфера ИКТ является еще одним перспективным направлением по расширению сферы продуктивной занятости и Таджикистан мог бы стать лидером в этой области среди стран Центральной Азии. И примеров развития ИКТ на благо экономики тоже много в мировой практике. Важно захотеть реально изменить ситуацию, подойти к ее решению комплексно и отслеживать результаты.

Как известно, экономика - точная наука и оперирует цифрами, а не общими словами и лозунгами. А рынок труда, как сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу, является «зеркалом экономики», в котором отображаются результаты принимаемых решений в налоговой сфере, трудовом законодательстве, в образовании или в экономической политике и прочем.

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