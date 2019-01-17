Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Зачем мне нужен этот реванш? Перед прошлым поединком он тоже много говорил. Но, как только мы зашли в октагон, он не смог ничего сделать», — сказал Нурмагомедов, которого цитирует lenta.ru.

12 января российский боец напомнил Макгрегору о его «пожизненном позоре», разместив в Instagram видео с эпизодом, на котором ирландец сдается в результате болевого приема в исполнении россиянина.

В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макргегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают санкций Атлетической комиссии штата Невада.

Нурмагомедов ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. Россиянин имеет серию из 27 побед подряд. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.