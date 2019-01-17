Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
«Зачем мне нужен этот реванш? Перед прошлым поединком он тоже много говорил. Но, как только мы зашли в октагон, он не смог ничего сделать», — сказал Нурмагомедов, которого цитирует lenta.ru.
12 января российский боец напомнил Макгрегору о его «пожизненном позоре», разместив в Instagram видео с эпизодом, на котором ирландец сдается в результате болевого приема в исполнении россиянина.
В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макргегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают санкций Атлетической комиссии штата Невада.
Нурмагомедов ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. Россиянин имеет серию из 27 побед подряд. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Сети нашли двойника Джастина Трюдо: он из Афганистана и поет на свадьбах
Социальные сети в Узбекистане заработали без VPN, но скорость интернета упала
В Согде инвалидам Советской армии будет оказана материальная помощь
Балетную труппу Большого театра в Узбекистане возглавил Андрис Лиепа
Родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске таджикистанца летят в Челябинск
Хакеры опубликовали базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
Рынок труда, как зеркало таджикской экономики
ФФТ подписала соглашение о партнерстве с тремя компаниями
Таджикистан перевыполнил Госбюджет-2018 без внешней помощи
Налоговый Комитет намерен взымать налоги за голосовые звонки в мессенджерах
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста