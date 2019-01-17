Пользователи соцсетей нашли двойника премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Им оказался 29-летний афганец Абдула Салам Мафтун - участник песенного конкурса Afghan Star (аналог американского American Idol). Он поет на свадьбах.
На конкурсе Абдула исполняет народные песни на языках дари и пушту. Он прошел в финал конкурса с еще семью участниками.
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