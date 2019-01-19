Журналисты из Таджикистана и Узбекистана – Амруллохи Низом и Асрор Мумин – предложили отказаться от григорианского календаря, и ввести в своих странах новые, соответствующие национальным ценностям, календари.

И первый и второй уверены, что месяцы должны быть переименованы в честь исторических лиц и событий.

Согласно двум версиям новых календарей, ценности оказались схожи в одном - в Сино: Низом предложил назвать ноябрь именем Авиценны, а вот Мумин считает, что Сино все-же больше подходит к августу.

Что по этому поводу думают жители Таджикистана и Узбекистана, смотрите в нашем сюжете.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.