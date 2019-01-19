Facebook удалил более 500 страниц, связанных с Россией. 289 страниц и 75 аккаунтов из них, по утверждению соцсети, управляли сотрудники российского государственного информагентства Sputnik.

В заявление Facebook говорится, что администраторы страниц и владельцы аккаунтов в основном представляли себя, как независимые новостные страницы или страницы общего интереса.

"Эти независимые новостные страницы или страницы общего интереса публиковали материалы на такие темы, как погода, путешествия, спорт, экономика или политика в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдова, Россия и Кыргызстан. Несмотря на искажение их личности, мы обнаружили, что эти страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками российского информационного агентства «Спутник», и что на некоторых из этих страниц часто публиковались темы с антинатовскими настроениями, протестными движениями и коррупцией", - сообщается в заявлении.

Как сообщается в заявлении, на эти страницы и аккаунты были подписаны около 790 тысяч пользователей. С 2013 по 2019 годы эти аккаунты потратили на рекламное продвижение своих материалов в фейсбуке 135 тысяч долларов и организовали 190 «мероприятий».

Агентство Sputnik сообщило, что из-за блокировок Facebook были удалены семь страниц редакции в странах ближнего зарубежья. Они назвали действия соцсети «однозначно политическими» и «фактической цензурой».

«Если блокировка, это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут все очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть», - сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

Facebook также сообщает об удалении другой сети страниц, созданных в России, которые работали по украинской повестке. В нее входили 107 страниц, групп и аккаунтов в Facebook и 41 аккаунт в Instagram. На них были подписаны более 230 тысяч пользователей.

В Facebook заявили, что вся информация о выявленной сети была передана правоохранительным органам и Конгрессу США, а также технологическим компаниям и политикам из стран, на которые была направлена ее деятельность.

Facebook не в первый раз удаляет в массовом порядке российские аккаунты. В апреле 2018 года компания удалила страницы «фабрики троллей», в том числе «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН). В июле были заблокированы аккаунты, предположительно, участвовавшие в кампании по вмешательству в американские выборы 2018 года. Следом были удалены еще более 650 страниц, связанных с Россией и Ираном.