Фонд прямых инвестиций (ФПИ) с объявленным капиталом в размере $1 млрд будет создан в Узбекистане. Это предусмотрено указом президента о государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны, передает ИА "Фергана".

Единственным учредителем ФПИ назначен Фонд реконструкции и развития Узбекистана. Он же сформирует уставный капитал ФПИ в размере $5 млн. Управлять новым фондом будет компания в форме акционерного общества со стопроцентной долей государства.

Деятельность ФПИ должна быть направлена на улучшение инвестиционного климата в республике и продвижение ее инвестпотенциала за рубежом. Фонд будет привлекать прямые иностранные инвестиции и инновационные технологии для расширения производственного потенциала, устанавливать взаимовыгодные отношения с частными инвесторами — как местными, так и иностранными. В задачи фонда входит также оценка инвестиционные предложения, разработка и реализация инвестпроектов. При этом инвестпроекты управляющая компания ФПИ будет отбирать самостоятельно. Предельный размер инвестиций фонда по одному проекту не будет превышать 30% от общего предполагаемого объема, оставшуюся часть профинансируют за счет собственных и привлеченных средств инвесторов.

С 1 марта 2019 года власти Узбекистана начнут выдавать инвестиционные визы для учредителей и участников предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей. Срок действия визы установлен в три года с возможностью продления, не выезжая из республики.

Иностранцы, которые инвестировали в создание на территории Узбекистана предприятий по производству товаров и оказанию услуг, смогут претендовать на получение в упрощенном порядке вида на жительство (ВНЖ) в республике сроком на 10 лет.

Обладатели ВНЖ либо инвестиционной визы и члены их семей получат право пользоваться в Узбекистане медицинскими и образовательными услугами наравне с местным населением. Временную прописку они смогут получить на срок действия визы в населенном пункте, на территории которого реализуется инвестиционный проект, при этом им не придется перерегистрироваться в случае пребывания в иных регионах Узбекистана.

По итогам первого квартала 2018 года, иностранные граждане вложили в экономику Узбекистана $393,8 млн, что в 9,5 раза превышает доходы местных бизнесменов. Основной приток инвестиций в Узбекистан поступил из США – на долю этой страны пришлось 28% от общего объема вложений. В 2019 году Узбекистан планирует освоить $4,2 млрд в рамках 320 проектов с участием прямых иностранных инвестиций.

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