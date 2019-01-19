В прошлом году республике была оказана гуманитарная помощь на сумму около $48,4 млн., что на $25,2 млн. меньше по сравнению с 2017 годом ($73,6 млн.).

При этом в 2018 году республике предоставили гуманитарную помощь 62 страны, а годом ранее – 58 стран мира.

Среди стран-доноров, по данным Агентства по статистике при президенте РТ, наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи в прошлом году пришелся на Россию (14,3%), Индию (13,6%) и Китай (10,2%).

В 2017 году сравнительно большую долю в общем объеме помощи имели Россия (18,6%), Сербия (11,7%) и Индия (6,9%).

Размер гуманитарной помощи главного донора Таджикистана – России – сократился за последний год в два раза: с почти $14 млн. в 2017 году до около $7 млн. в 2018 году.

Таджикистан за послание девять лет (с 2010 года) получил гуманитарную помощь в размере около $614 млн.

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