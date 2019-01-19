В республике, по данным синоптиков, в эти дни ожидается неустойчивая погода. Пол данным Агентства по метеорологии, 20-21 января ожидаются осадки, местами сильные (за исключением ГБАО).

На автомагистралях республики сохраняется снежный накат, гололедица, снежные заносы туман (на перевалах). В горных регионах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Мы решили сделать памятку – инфографику о том, как не попасть под снежную лавину и что делать, если попал

Asia-Plus

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