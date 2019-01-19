В республике, по данным синоптиков, в эти дни ожидается неустойчивая погода. Пол данным Агентства по метеорологии, 20-21 января ожидаются осадки, местами сильные (за исключением ГБАО).
На автомагистралях республики сохраняется снежный накат, гололедица, снежные заносы туман (на перевалах). В горных регионах сохраняется угроза схода снежных лавин.
Мы решили сделать памятку – инфографику о том, как не попасть под снежную лавину и что делать, если попал
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Единый дизайн такси: конец частным извозчикам?
Граффити на гараже в Уэльсе продано за 100 тыс. фунтов. Его рисовал Бэнкси
По 18 лет получили убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена
Доноры ослабили гуманитарную поддержку Таджикистана
«Таджик Эйр» объявят банкротом?
Шахматы: в Индии Амонатов победил, но не стал первым
Таджикистанец задушил будущего зятя за неуместные шутки
Всемирный банк назвал главные вызовы на пути роста экономики Таджикистана
«МегаФон Таджикистан» поддержит развитие футбола в Таджикистане
В Узбекистане создадут Фонд прямых инвестиций и введут визу для инвесторов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста