Что делать и где отдыхать в Таджикистане летом – известно практически каждому туристу, а вот что здесь делать зимой?

Для зарубежных туристов в Таджикистане можно сегодня найти места, где можно приятно провести зимний отдых. Правда, их пока немного.

Это, прежде всего, горнолыжная база "Сафед-Дара", где можно кататься на лыжах или коньках под открытым небом, любоваться видами с канатной дороги, а также наслаждаться зимней природой.

Проложенных безопасных маршрутов для туристов по горам Таджикистана попросту нет. По словам представителя туркомрпании Follow Tajikistan, зимние маршруты только на стадии разработки.

Фото Анатолия Шарипова, альпклуб «Агба»

«Изучив ситуацию по зимнему туризму, мы выяснили, что желающих посмотреть уникальную природу горного Таджикистана именно в это время, много», - сказал он.

Но давать объявления по сбору групп пока турфирмы не спешат. Дело в неподготовленности путешественников.

«В настоящее время мы заняты укреплением своей материально-технической базы, купили несколько палаток, внедорожник. Будем изучать местности, разработаем маршруты, потом можно будет пригласить участников похода»,- сказал представитель.

Как рассказал председатель альпклуба «Агба» Анатолий Шарипов, его клуб развивает, в основном, спортивный туризм, а желающих сначала обучают на скалодроме. Только подготовленных путешественников, которые ведут спортивный образ жизни, они могут брать с собой в поход.

"Для тех, кто впервые едет в горы зимой, лучше начинать с Сафед-Дары. Потому что там безопасно, есть все условия. В зимнее время совершать путешествия по горам Таджикистана пока немыслимо", - отметил он.

Особенности отдыха в горах

Ездить в горы, как летом, так и зимой, любят горожане. Для сельчан это неинтересно. Они любят посмотреть город.

Нигора, жительница Душанбе, занимается горными путешествиями 7 лет. Она за это время накопила большой опыт.

«Мы собираемся группами, - говорит она. - У нас есть своя команда. Последний раз нас было 50 человек. На прошлой неделе опять собирались, но из-за плохой погоды отложили поход. В основном, мы едем в Варзоб. Потому что, близко. К вечеру нужно успеть возвратиться домой. Парни могут остаться на ночь, а девушкам нежелательно оставаться. В Ромите, Нуреке, других местах в это время очень холодно, да и далеко. За день не успеваешь возвратиться».

Еще одна особенность зимних походов – возраст. По словам Нигоры, в горы ходят молодые, спортивные люди, а старшие зимой осторожничают.

"Удобное время декабрь и февраль, в январе обычно холодно, могут быть снегопады и лавины. Мы следим за сводкой гидрометцентра и МЧС», - делится своим опытом Нигора.

Однако группы, состоящие из профессионалов, скалолазов, альпинистов, спортсменов, занимающихся горным туризмом, редко берут с собой новичков.

Для тех, кто всё-таки осмеливается провести выходные в горах без спортивной подготовки, Нигора советует близкие к населенным пунктам места.

«Перед походом обязательно нужно предупредить близких и знакомых, ни в коем случае не идти в горы одному. В зимнее время, чем больше людей в группе, тем лучше», - советует она.

И конечно, по ее словам, нужно снаряжение, и самое необходимое – соответствующая обувь, кроссовки на специальной подошве. Также важно иметь хороший рюкзак, комфорт похода зависит именно от него.

«Желательно не брать с собой много продуктов – лучше меньше, но калорийное питание. Это могут быть субпродукты, хот-доги, бутерброды, если есть возможность чайник и кружки, чтобы вскипятить воду», - рекомендует девушка.

Не ходите в горы в одиночку

Как говорит любитель пеших походов Абдукарим Холов из Шахринава, он ходит в горы для укрепления своего здоровья.

«Летом намного легче, но вот три зимних месяца проблемные», - говорит он.

Дело в том, что Холов не может позволить себе купить дорогое снаряжение, у него нет палатки и спального мешка. Когда совершает поход в ущелье Каратаг, ночует у знакомых, которые проживают в горных кишлаках.

«Мне 56 лет, - говорит Абдукарим. – Трудно найти спутников. В нашем регионе единицы интересуются горными путешествиями. Даже если найдешь единомышленника, то ему мешают бытовые проблемы».

Одиночные путешествия в горы опасны. Об этом свидетельствует история Саида Джонмирзоева, который в 2007 году зимой совершил пеший переход из Худжанда в Шахринав через Туркестанский, Зарафшанский и Гиссарский хребты. Во время перехода через перевал Ангишт он свалился в пещеру и чудом остался жив. Самостоятельно вскарабкавшись из глубокой впадины, он еле дошел до близкого селения, где ему оказали необходимую помощь.

Поэтому, спросите себя перед походом в горы - готовы ли вы физически и морально к путешествию. Если нет, то экстрим не для вас. Лучше купить билеты в Сафед-Дару и подняться на канатке, кататься на лыжах, весело провести время и вернуться домой в добром здравии.

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