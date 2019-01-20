Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние дни еще раз подтвердил, что не рад иммигрантам, особенно неевропейским мужчинам, и рассматривает их как национальную угрозу.

Тем временем, «американская мечта» является главной грезой чуть ли не всего земного шара и многие эмигранты из разных стран предпочли бы США в качестве нового дома. Жители центральноазиатских республик не являются исключением, хотя большинство эмигрантов отсюда оказываются в России.

Молодым людям из Центральной Азии несколько лет назад было сравнительно легко получить студенческую или туристическую визу в США, например, по летней студенческой программе Work and Travel. Но многие из этих студентов не вернулись домой, и теперь процент отказов в визе очень высок, что отпугивает потенциальных «нелегалов в США», ведь стоимость визы достаточно высока – 160 долларов.

Несмотря на это, ежегодно немалому количеству счастливчиков из Центральной Азии везет с получением американской визы, некоторые также получают вид на жительство (грин-карту) или гражданство. Статистика ведется американским Department of Homeland Security (Министерство внутренней безопасности) и CAAN приводит достоверные цифры.

“Новые американцы”

За последние три года Азия неизменно наряду с Северной Америкой лидирует в списке континентов, чьи бывшие жители получают американское гражданство. Другие континенты заметно уступают. Несомненно, основная доля новых американцев с азиатскими корнями приходится на Индию и Китай, а также Филиппины. Эти страны уступают только Мексике. Но если североамериканцы, ставшие гражданами США в 2017 году, в среднем прожили с грин-картой 11 лет до получения гражданства, азиаты справились и за 6 лет.

В последние три года США натурализовали, так они называют предоставление гражданства, более 700,000 человек ежегодно, 56% которых в 2017 составляли женщины. Большинство из натурализаций приходятся на Калифорнию (22.2%) и Нью-Йорк (12.2%).

Фото Department of Homeland Security, USA

Из пяти республик Центральной Азии чаще всего за последние три года американское гражданство получили узбекистанцы, как жители самой густонаселенной республики региона.

Нью-Йорк становится все более родным для выходцев из Центральной Азии. На втором месте по получению гражданства и местожительства у центральноазиатов – Калифорния.

Грин-карты

Прежде чем получить гражданство США, человеку нужно жить какое-то время в США с грин-картой, своеобразным видом на жительство.

По количеству грин-карт лидируют также узбекистанцы и казахстанцы. Несмотря на меньшее население Кыргызстана по сравнению с Таджикистаном, кыргызстанцы больше получают грин-карты ежегодно в США.



Где живет больше всего центральноазиатов, получивших в 2017 году грин-карту? Нью-Йорк, конечно. А кыргызстанцы чаще всего выбирают Чикаго. Солнечная Калифорния является вторым любимым местом у казахстанцев и кыргызстанцев. Необходимо учесть, что по некоторым штатам данные отсутствуют.

В списке стран, чьих детей усыновили американские граждане, из пяти республик Центральной Азии значится только Кыргызстан, где в 2017 году усыновили 15 детей – 6 девочек и 9 мальчиков. В данном списке отсутствовали страны, где количество усыновлений не превышало 10 детей.

В 2017 году США выдали более миллиона и сто тысяч грин-карт, почти половина из которых (45.8%) приходились на родственников американских граждан.

Источник: Department of Homeland Security, USA

Глобально на лотерею (Diversity Lottery) приходилось менее чем 5% грин-карт. В Казахстане и Кыргызстане эта цифра в 2017 году доходила до почти 30%, а в Туркменистане – 37%. В Таджикистане – 55%, а в Узбекистане 58% получателей грин-карт в 2017 году с радостью узнали о выигрыше в лотерее.

Каждый десятый обладатель грин-карты из Таджикистана и Казахстана получили ее как искатели убежища у США. Данная цифра особенно высока среди кыргызстанцев (более 23%) и наиболее низка среди узбекистанцев (менее 4%).



Спасение в США

Выигрыш в лотерее является одной из главных возможностей для жителей Центральной Азии для въезда в США. Некоторые вынуждены прибыть в США в качестве беженцев.

Есть и те, кто, находясь в США, подает заявление на убежище. Существует два вида предоставления убежища – affirmative и defensive. Первый, когда заявитель, свободно находясь на территории США, подает заявление на убежище. Второй, когда заявитель находится в процессе депортации из США и только после начала этого процесса, во избежание депортации, подает заявление о предоставлении убежища. В целом, меньше всего просят убежище туркмены и таджики.



Увидеть Америку и…

Трудно, наверное, поверить, но в 2017 году в США побывало почти 78 миллионов человек со всего мира, 30% из которых составили граждане стран, у которых установлен безвизовый режим с США. Почти половина людей из Северной Америки, каждый четвертый прибыл из Европы, а каждый пятый – из Азии. Африканцев (со всего континента) в этом списке только 1%.

Источник: Department of Homeland Security, USA

Среди жителей Центральной Азии в поездках в США лидируют казахстанцы – потому что им визы дают чаще, чем другим. С получением заграничного паспорта и открытием страны миру, ожидается, что большее количество узбеков теперь смогут поехать в США. Единственный прямой и дешевый авиарейс из Центральной Азии в США летает из Ташкента в Нью-Йорк, причем два раза в неделю.



Почти 80% прибывших в США со всего мира, в качестве цели визита в документах указывают туризм.

Источник: Department of Homeland Security, USA

Туристов и «туристов» из Центральной Азии, особенно с Казахстана и Узбекистана, также немало в США.



Разбитая «американская мечта»

Есть, конечно, и те, кого не пускают и разворачивают с порога. Ежегодно США в страну не пускают и депортируют по несколько десятков (эта цифра только немного варьируется) граждан ЦА. По странному стечению обстоятельства, очень не везет туркменам – им больше всего достается отказов по приезду. Если в 2015 году, например, только шести гражданам Таджикистана постановили вернуться домой, то количество таких граждан из Туркменистана достигало 55 человек!

Несмотря на то, что процент центральноазиатов, кто остается в США нелегально, сравнительно невысок, процент отказов в выдаче визы со стороны американских консулов несоразмерно, необъяснимо и непомерно высок.

Например, в 2017 году каждый второй заявитель на туристическую визу из региона получал отказ. Хотя американские консулы ранее довольно доброжелательно относились к гражданам Казахстана по сравнению с другими его соседями, начиная с 2017 году и отношение к казахстанцам поменялось. Такая политика американских консулов, особенно в Бишкеке, Душанбе и Ташкенте, необъяснима, поэтому представителям МИД этих стран не помешало бы набраться храбрости и поговорить со своими коллегами, отстаивая права своих сограждан.

С антииммиграционной политикой Трампа, если она будет поддержана в США, жителям Центральной Азии будет еще тяжелее получить визу в США, где уже проживает немало их родственников. И хотя большинство жителей Центральной Азии могут похвастаться хорошим образованием, знанием английского языка, трудолюбием и законопослушностью, террористические акты, которые все чаще организовываются выходцами из региона, будут только усугублять такую ситуацию.

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