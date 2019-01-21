Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и планы развития республики на 2019 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства, которое состоится сегодня, 21 января.

На заседании, которое пройдет под председательством президента Эмомали Рахмона, планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Первым будет заслушан отчет премьер-министра страны Кохира Расулзода об итогах работы правительства за прошлый год. Затем будут заслушаны отчеты глав экономического, социального и силового блока.

Перед президентом отчитаются главы областей, городов и некоторых районов страны.

Источник не исключил, что итоговое заседания правительство может продлиться и завтра.

Ожидается, что на заседании особое внимание будет уделено вопросам, связанным с реализацией Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.

Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов.

В прошлом году после итогового заседания правительство своих постов лишились тогдашние министр финансов Абдусалом Курбониён и глава Таможенной службы Абдуфаттох Гоиб.

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