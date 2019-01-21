При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента обнаружены ценности, утраченные 80 лет тому назад. Стоимость этого клада, по предварительным подсчётам превышает $1 млн.

Здание было построено в 1870 году, а под его подвалом, как выяснилось, находилось еще одно скрытое помещение. Вход в это помещение оказался заваленным, и всё это время был скрыт от посторонних глаз.

Редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов - это и многое другое было найдено учёными Национального университета, которые и проводили раскопки.

Сейчас находки перевозятся в музей. Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Среди найденных вещей экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова, предметы, когда-то принадлежавшие дворянам и учёным, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий, а также пропавшие предметы из дома генерала Джурабека.

В данное время полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов археологов Академии наук. На фото запечатлены некоторые из найденных предметов.

Микроскоп из золота, XIX век, Австрийская империя. 1 /21

Среди находок были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII - XVII веков, ранее считавшихся утерянными.

Вместе с книгами обнаружены десятки документов времен узбекского ханства. Найденная коллекция может украсить любой музей мира. Из-за её высокой исторической ценности коллекция взята под государственную охрану.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.