В Душанбе 24 января состоится форум молодых членов правящей в Таджикистане Народной демократической партии.
В работе форума, который пройдет под девизом «Мы последователи Лидера нации», примут участие молодые члены НДПТ со всех регионов Таджикистана.
Его участники обсудят роль НДПТ, его лидера в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.
По итогам форума ожидается принятие обращения к лидеру НДПТ, президенту Таджикистана, молодежь заявит о своей полной поддержке проводимой им внешней и внутренней политики.
Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.
Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.
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Imy10 часов назад
Я думал они задают вопросы...
Гарми Imy4 часа назад
Пусть попробуют!
Гарми10 часов назад
Показуха! В стране 40% народа живут в нищете, 1,5 миллона человек подметают дворы на чужбине, а тут хвалебные стихи в честь причины этой нищеты
Саид Гарми7 часов назад
Хуже КПСС!!!
Олим11 часов назад
Молодежь выучила новые стихи п лавирует опять получить планшеты за красивые стихи в подарок.
ShaITan11 часов назад
fal'shivaya i zadavlenaya molodej !!!! skryvaya svoi problemy i problemy obshestvo vy prodaete svoe budushee !!!!