В Душанбе 24 января состоится форум молодых членов правящей в Таджикистане Народной демократической партии.

В работе форума, который пройдет под девизом «Мы последователи Лидера нации», примут участие молодые члены НДПТ со всех регионов Таджикистана.

Его участники обсудят роль НДПТ, его лидера в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

По итогам форума ожидается принятие обращения к лидеру НДПТ, президенту Таджикистана, молодежь заявит о своей полной поддержке проводимой им внешней и внутренней политики.

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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