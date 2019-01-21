В Туркменистане начали блокировать работу VPN-приложений, позволявших заходить на запрещенные в республике интернет-ресурсы, в том числе в соцсети и мессенджеры, и доступ к магазину Google Play, откуда можно скачать эти приложения, передает ИА "Фергана".

Как уточняют корреспонденты издания, когда пользователь включает приложение, на телефоне пропадает подключение к интернету, и ему приходится искать новую сим-карту. По некоторым данным, после многократных попыток подключиться к VPN пользователя могут вызвать «на разговор» в министерство национальной безопасности (МНБ).

Проблемы с доступом к VPN у абонентов мобильного интернета начались еще в начале 2017 года, когда спецслужбы обновили фильтры, но стационарные компьютеры позвозяли заходить на запрещенные сайты.

По наблюдениям, новая волна блокировок началась 17 января. Некоторые связывают это с прошедшим в эти дни ураганом и нежеланием властей, чтобы фото и видео последствий появились в соцсетях. По другим предположением, это связано с сообщениями об обострении ситуации в приграничных провинциях Афганистана на границе с Туркменией, из-за чего в стране началась проверка резервистов.

Шквалистый ветер и дождь со снегом прошел в Туркмении 17–18 января, на Каспийском море был сильный шторм с волнами до 9 метров. Сообщения распространялись по телефону и через соцсети, поскольку, как отметило Радио «Азатлык», население официально не оповестили о буре.

О приближении сильного ветра сообщили лишь в прогнозе погоды в конце новостной программы по телевидению. В то же время государственные организации, частные предприятия и зарубежные представительства в Ашхабаде получили штормовое предупреждение. Жителей столицы попросили убрать антенны и не парковаться под деревьями. В этрапе (районе) Магтымгулы Балканского велаята (области) 17 января сошел сель. Сильнее всего пострадали села Дайна и Кружде.

Facebook в Туркменистане, как и некоторые другие социальные сети (например «Одноклассники»), заблокирован единственным провайдером — госкомпанией «Туркментелеком». Доступ к ним возможен только с использованием VPN и прокси-серверов, многие из которых также заблокированы, однако власти официально не признают существование блокировок и утверждают, что в Туркменистане нет ограничений на пользование интернет-сайтами.

В мае 2018 года представители ряда стран Европы по результатам слушания национального доклада Туркменистана о выполнении им обязательств в области прав человека порекомендовали Ашхабаду покончить с цензурой в интернете.

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