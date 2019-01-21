Доходная часть государственного бюджета Таджикистана за 2018 год перевыполнена на 0,3% или 71,4 млн. сомони. Общий объем доходов бюджета составил 23,3 млн. сомони, сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода на состоявшемся 21 января заседании правительства.

Он отметил, что налоговые поступления в бюджет перевыполнены на 0,6%, а таможенные – 1,2%.

По словам министра, доходная часть бюджета социального страхования и пенсии за счет социального налога перевесили запланированный объем на 2,6% или на 44 млн. сомони.

Несмотря на это, подчеркнул он, бюджет недобрал в прошлом году 8,3 млн. сомони за счет подоходного налога и 411,3 млн. сомони за счет НДС.

Глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода отметил, что в 2018 году шесть городов и районов страны не смогли справиться с планом по сбору налогов: Вахдат, Яван, Пяндж, Фархор , Ховалинг и Восе. Общий объем недобора составил 64 млн. сомони.

Он подчеркнул, что объем остатков налогов на начало этого года составил 712 млн. сомони, что почти на 60 млн. сомони меньше по сравнению с началом прошлого года.

Президент Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность относительно невыполнения плана сборов двух видов налогов общим размером 420 млн. сомони.

Он поручил предпринимать неотложные меры для снижения объема остатков налоговых задолженностей.

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