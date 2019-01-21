Внутренний валовый продукт Таджикистана в прошлом году увеличился на 7,3 % и составил 68,8 млрд. сомони. Об этом в своем докладе на заседании правительства 21 января сказал премьер – министр страны Кохир Расулзода.

В своем выступлении премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметил рост ряда показателей, в том числе промышленного производства на 11,8%, сельского хозяйства на 4%, основных инвестиций на 7,8%, общего товарооборота на 15,4% и платных услуг на 2,1%. За отчетный период инфляция сохранилась на умеренном уровне и составила 5,4%.

Он сообщил, что в 2018 году в республике было создано 131 предприятие.

Между тем, премьер-министр указал и на недостатки и упущения, которые присутствовали в прошлом году, особенно в сфере легкой промышленности и переработки хлопка.

Было отмечено, что в связи с отсутствием полного цикла переработки хлопка-волокна внутри республики в 2018 году страна экспортировала 93 тыс. тонн хлопка на сумму $165 млн.

Одной из причин неполной переработки хлопка внутри страны, по словам Кохира Расулзода, является полное или частичное простаивание ряда предприятий текстильной промышленности.

К примеру, в 2018 году полностью простаивали такие предприятия, как ЗАО «Олим Текстайл», ОАО «Вализода Мастчох» в Мастчинском районе, ОАО «Самар» в Восейском районе и ОАО «Бофандаи Норак» в городе Нуреке.

Глава государства поручил премьер-министру и его заместителям Давлатали Саиду, Азиму Ибрагиму и Махмадтоиру Зокирзаде устранить существующие пробелы и недостатки.

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