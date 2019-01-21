Рост ВВП Китая в четвертом квартале составил 6,4%, замедлившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда экономика КНР выросла на 6,5%, следует из данных китайского Национального бюро статистики, обнародованных в понедельник, пишет Медуза.

В целом за 2018 год ВВП Китая вырос на 6,6%, что является худшим показателем с 1990 года. Эксперты Reuters ожидают, что в 2019 году Китай снизит прогноз по росту ВВП до 6-6,5%.

Замедление роста экономики — одна из основных проблем, стоящих перед властями Китая. Ожидалось, что предложения по этому поводу представит председатель КНР Си Цзиньпин в середине декабря в речи, посвященной 40-летию начала реформ. Однако тогда глава Китая никаких изменений в экономической политике предлагать не стал, призвав лишь завершить уже идущие реформы.

Китай — вторая после США крупнейшая экономика мира. Замедление роста ВВП Китая может оказать негативное влияние на всю мировую экономику.