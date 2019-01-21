Дорога Душанбе-Худжанд открыта для движения автотранспорта, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS, которая занимается управлением этой дорожной инфраструктуры. Движение транспорта по этой сратегической трассе было полностью прекращено с полудня 20 января.

Как сообщили "АП" в пресс-службе компании, дорогу уже расчистили от снежных лавин и движение автотранспорта восстановлено.

"Сотрудники компании расчистили с 62 по 73 км автодороги, где вчера сошли свыше 30 снежных лавин. В настоящее время движение автотранспорта восстановлено", - сообщил "АП" пресс-службе IRS.

Пресс-служба филиала компании IRS

Там отметили, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.

"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - отметил он.

По данным КЧС страны, с начала месяца по сего дня в стране зарегистрировано 110 случаев схода снежных лавин. В связи с этим на дорогах республики затруднено движение автотранспорта.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.